Ніяк не вгамуються: Росія знову подала протест через Крим на формі збірної України

Ніяк не вгамуються: Росія знову подала протест через Крим на формі збірної України

Російський футбольний союз (РФС) подав протест до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) через форму збірної України, на якій зображено територію України разом із Кримським півостровом.

На думку російської організації, опублікувавши це зображення, Українська асоціація футболу (УАФ) порушила правила ФІФА.

Про це повідомляє Матч ТВ з посиланням на заяву РФС.

"РФС надіслав до ФІФА протест у зв'язку з порушенням УАФ правил організації, а саме демонстрації на формі національної збірної зображення Криму у складі України. Крім того, ще один протест був виражений за фактами окремих висловлювань представників української федерації, які розпалюють різницю щодо громадян Росії", - йдеться в заяві РФС.

Зазначимо, що особливостями форми, в якій "синьо-жовта" футбольна збірна грає 2022 року, стали карта України з державним кордоном, забарвленою у кольори прапорів союзників нашої країни, а також вплетений в ігрові номери перелік міст, що постраждали від військової агресії Росії. Усередині розміщено напис "Об'єднуємося для України". Зверху також знаходиться шеврон із написом U24, який відсилає до можливого вступу України до Євросоюзу у 2024 році.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Додамо, що це вже не перший подібний протест з боку країни-агресорки щодо форми української команди. Раніше російська сторона була обурена тим, що збірна України на Чемпіонаті Європи-2020 зіграла у формі, на яку нанесена мапа з Кримом та гаслом: Слава Україні, Героям Слава.

Утім, тоді УЄФА відправив РФ услід на кораблем. Схоже, цього разу туди відправить Росію й ФІФА.