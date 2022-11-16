Ніяк не засудив РФ: президент ФІФА цинічно закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно зробив скандальну заяву щодо війни в Україні під час саміту G20, що відбувається на індонезійському острові Балі.

Інфантіно звернувся до лідерів країн із проханням тимчасово припинити вогонь у російсько-українській війні на час проведення чемпіонату світу-2022, який від 20 листопада до 18 грудня триватиме в Катарі.

Водночас очільник ФІФА не промовив жодного слова про те, хто розпочав війну в Україні та щодня продовжує вбивати українців. Інфантіно навіть побоявся назвати Росію "агресором", цинічно закликавши до відновлення діалогу для встановлення миру.

"Я благаю всіх вас подумати про тимчасове припинення вогню між Україною та Росією на місяць під час чемпіонату світу. Або, принаймні, реалізувати гуманітарні коридори, які могли б призвести до відновлення діалогу як першого кроку до миру.

Ви – світові лідери, у вас є можливість впливати на перебіг історії. Футбол та чемпіонат світу пропонують вам унікальну платформу єдності та миру на всій планеті", – цитує Інфантіно Reuters.

Додамо, що раніше ФІФА зробила цинічну заяву напередодні ЧС-2022, закликавши 32 країни-учасниці Мундіалю зосередитися на підготовці до турніру та не змішувати футбол із політикою. В організації проігнорували заклики усунути збірну Ірану від планетарної першості за жорстоке порушення прав людини в країні та допомогу Росії вести загарбницьку війну проти України.

Нагадаємо, ФІФА продала Росії права на показ матчів ЧС-2022. Тож у країні-терористці зможуть комфортно дивитися поєдинки Мундіалю, поки дії рашистів щодня призводять до масової загибелі українців. Крім того, РФ досі не виключили зі списку членів ФІФА.

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