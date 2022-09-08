Ніяк не змиряться зі справедливістю: у РФ закликали IBU повернути до змагань російських біатлоністів

Голова Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров заявив, що організація надсилає лист до Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), де вимагає переглянути рішення усунути збірну Росії від усіх міжнародних турнірів.

На думку Майгурова, "бан" російських біатлоністів порушує Олімпійську хартію, "в якій спорт чітко стоїть поза політикою".

Його слова цитує Р-Спорт.

"Керівникам IBU слід насамперед задуматися про спортсменів, долі яких вони готуються вирішити. Страждають саме спортсмени, хоча вони жодним чином не пов'язані з тим, що відбувається у світі", - сказав Майгуров.

Так, нещодавно виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) виступив із рекомендацією продовжити відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань під своєю егідою на тлі повномасштабного вторгнення до України.

Зазначається, що призупинення членства країн-агресорок буде доти, поки вони не продемонструють їхню повну підтримку цілей та принципів IBU - наприклад, чітко дистанціювавши себе від війни в Україні, і не допустять активної залученості офіційних осіб або спортсменів до російської армії або їхню участь у військових діях.

Таким чином, якщо представники обох країн засудять війну проти України, їх можуть повернути. Як наслідок, в СБР вважають, що дії IBU є дискримінацією за національною ознакою.

Нагадаємо, що в новому сезоні-2022/2023 біатлоністи та вболівальники будуть вимушені звикати до нововведень. Згідно з правками від IBU, зміни стосуватимуться нарахування очок, чемпіонатів світу та призових.

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