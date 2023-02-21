Низка країн слідом за США оголосили про бойкот ЧС з боксу через участь росіян і білорусів

Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція, Нідерланди та Польща вирішили бойкотувати чоловічий та жіночий чемпіонати світу з боксу 2023 року через те, що туди під прапорами своїх країн будуть допущені спортсмени з Росії та Білорусі.

Першою відмовилася брати участь у турнірах збірна США. Після американців про бойкот планетарної першості оголосили низка інших країн, продемонструвавши солідарність з Україною.

"Ми одна з перших спортивних асоціацій, яка після початку війни в Україні ухвалила постанову, що ми не будемо виступати на змаганнях, де братимуть участь росіяни та білоруси. Відтоді нової постанови ми не ухвалювали, тому стара залишається чинною. Ми послідовні у своїх діях", – сказав віцепрезидент Польської боксерської асоціації Мацей Демель в інтерв'ю Sport.pl.

Зазначимо, що в жовтні минулого року Міжнародна федерація боксу (IBA), яку очолює скандальний росіянин Умар Кремльов, допустила спортсменів із РФ та Білорусі до міжнародних турнірів під національними прапорами. Окрім боксерів, до змагань також повернули офіційних осіб країн-агресорок, зокрема суддів.

Чоловічий чемпіонат світу з боксу відбудеться від 1-го до 14 травня в Узбекистані, а жіночий – в Індії від 15-го до 31 березня.

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