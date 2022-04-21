"Низький уклін нашим воїнам": захисник "Динамо" зі сльозами на очах подякував українським захисникам (відео)

Захисник "Динамо" Олександр Караваєв на спільній пресконференції з представником тренерського штабу Еміліаном Карасом звернувся до захисників України.

Футболіст не зміг стримати емоцій, промовляючи слова вдячності Збройним силам України, після благодійного матчу проти румунського Клужа (0:0)

"Це єдине, що ми можемо зробити зараз, – виходити на футбольне поле, грати у футбол і збирати кошти для своєї Батьківщини. Ми це вміємо, ми це робимо, і якщо є така можливість зараз, то ми використовуватимемо її максимально і віддаватимемося в кожному матч.

Дуже важко емоційно виходити на поле та грати у футбол, думати про щось інше, оскільки всі знають, яка зараз ситуація у нашій країні. Але скрізь, де ми бували, нас дуже тепло приймали, усі допомагали нам. Тому хотілося б подякувати всім країнам, містам і футбольним клубам, які разом з нами допомагають Україні, яка страждає від військових дій. Упевнений, що невдовзі ми переможемо. Також велика подяка та низький уклін українській армії, нашим воїнам, які захищають рідну землю", - сказав Караваєв на пресконференції.

Нагадаємо, що цей поєдинок став третім в серії благодійних поєдинків "киян" з європейськими клубами на підтримку України. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" та турецький "Галатасарай".

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