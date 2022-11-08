No Lunin – no party: "Реал" сенсаційно зазнав першої поразки в сезоні Ла Ліги і втратив лідерство (відео)

Мадридський "Реал" у виїзному матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги несподівано поступився "Райо Вальєкано" – 2:3 .

У першому таймі команди вразили ворота одна одної по два рази. На 5-й хвилині господарів вивів уперед Санті Комесанья, на що "вершкові" відповіли голами Луки Модріча з пенальті та Едера Мілітао.

Перед перервою "Райо Вальєкано" відновив паритет зусиллями Альваро Гарсії. А в другому таймі мадридці несподівано пропустили третій м'яч – перемогу своїй команді приніс Оскар Трехо, реалізувавши пенальті на 67-й хвилині.

Український голкіпер Андрій Лунін провів поєдинок проти "Райо Вальєкано" на лавці запасних.

Райо Вальєкано – Реал Мадрид: огляд матчу

"Реал" (32 очки) зазнав першої поразки в сезоні Примери і залишився на другому місці в таблиці, яку очолює "Барселона" (34). "Райо Вальєкано" виграв третій матч поспіль і з 21 балом піднявся на восьму позицію.

У наступному турі команда Карло Анчелотті 10 листопада прийматиме "Кадіс". "Райо Вальєкано" того ж дня вдома зіграє із "Сельтою".

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