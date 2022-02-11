"No war in Ukraine": український скелетоніст влаштував мовчазний протест на Олімпіаді-2022

Перед цим Владислав Гераскевич пробився до фіналу змагань.

Скелетоніст Владислав Гераскевич, який представляє Україну на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні, провів мовчазний протест після свого виступу в кваліфікації.

Після третьої кваліфікаційної спроби 23-річний спортсмен підійшов до камер і продемонстрував напис на плакаті "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

фото - Суспільне Спорт

Зазначимо, за за підсумками третього заїзду Гераскевич став 17-м і потрапив до фіналу, куди відібралися 20 найкращих учасників. Його відставання від 16-го місця складає 0,27 секунди.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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