"Ноги тряслись": Усик пригадав, як 12 років тому кинув виклик братам Кличкам (відео)

Олександр Усик з братами Кличками / © klitschko-brothers.com

Реклама

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик під час закритої пресконференції для військових після перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа пригадав, як 2013 року в ефірі телебачення кинув виклик братам Кличкам.

"Це на "Інтері" було, мені здається, у Савіка Шустера. Так, я не пам'ятаю, це якийсь поєдинок був? Щось обговорювали. Слухайте, я взагалі, коли це казав, в мене ноги тряслись. Я, коли це казав – комедія взагалі. Такі два сидять здоровенні типи, які просто дадуть в голову і все. Що Віталій Володимирович, що Володимир Володимирович б'ють, що кінь копитом.

Я з Володимиром стояв в парах, я знаю, як він б'є. Я думаю, в будь-якому випадку тут же люди, тут ніхто не вдарить. А якщо що, я там швиденько десь втечу.

Реклама

Я пам'ятаю, тоді багато слів критики було, "як ти міг таке сказати", чи "що ти собі думаєш, щоб таке сказати?" Послухайте, що я такого сказав, що я запитав у людей, чи я буду забирати пояси у вас, чи ви їх залишите і я буду їх завойовувати сам. Це нормальні амбіції людини, яка хоче досягти якоїсь мети в спорті, завоювати пояси.

Володимир тримав вершину боксу протягом 11 років. Він гатив всіх у світі 11 років. Просто бив безпощадно 11 років людей у світі. І Віталій Володимирович – це чемпіон світу, який в Залі слави в Америці. Це люди, які зробили такий величезний крок спорту, боксу в Україні.

Послухайте, я коли їздив 2005 року, десь ми їздили на змагання, і коли нас запитували, звідки ми, ми казали, що з України, а вони не знали... Вони знали Кличків і Шевченка. Один з них сидить тут. Капець. Ну не знали, не знали звідки ми. І звичайно, що я тоді думаю, ну в будь-якому випадку треба щось сказати. Це ж будуть крутити і будуть говорити: "Дивіться, який нахабний малий, що він таке собі міг дозволити сказати". І все інше", – сказав Усик.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Реклама

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Реклама

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.