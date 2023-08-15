НОК прокоментував можливу участь України в Олімпіаді-2024 у разі допущення росіян і білорусів

Остаточне рішення, чи виступатимуть українські спортсмени на Іграх у Парижі, ще не ухвалено.

Національний олімпійський комітет (НОК) України опублікував заяву щодо участі українських спортсменів в Олімпіаді-2024 за умови допущення до неї представників Росії та Білорусі.

У заяві йдеться, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не запросив Росію та Білорусь на Олімпійські ігри-2024. Однак, рішення про те, чи дозволять спортсменам із країн-агресорок змагатися у нейтральному статусі, ще не ухвалено.

Тож наразі НОК України продовжує консультації із суб'єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної України в Олімпійських іграх за умови допущення до них представників РФ і Білорусі. Остаточне рішення буде ухвалено, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті.

"Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно не запросив Росію і Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Рішення про те, чи дозволять там спортсменам із цих двох країн змагатися під нейтральним прапором, наразі не ухвалено.

Національний олімпійський комітет України продовжує консультації із суб’єктами олімпійського руху щодо питання участі збірної команди України в Олімпійських іграх за умови допущення до них представників із країн-агресорок. Ми працюємо над тим, щоб врахувати всі можливі аспекти цієї безпрецедентної ситуації. Остаточне рішення буде ухвалено, коли всі відповідні фактори будуть розглянуті.

Наразі українські спортсмени беруть участь у відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор лише за умови участі спортсменів із вищезазначених країн, допущених міжнародними федераціями як індивідуальних нейтральних атлетів та дотримуючись суворих умов нейтралітету, встановлених кожною з них. Багато міжнародних федерацій дотримуються позиції недопущення до змагань спортсменів із вищезгаданих країн, і НОК України рішуче підтримує цю позицію.

Крім того, НОК України й надалі твердо відстоюватиме олімпійські цінності та принципи, закріплені Олімпійською хартією. Мир в Україні не підлягає обговоренню, і ми твердо переконані, що Олімпійські ігри не повинні бути платформою для відбілювання чи легітимізації дій, які повністю суперечать цим цінностям.

Ми будемо продовжувати підтримувати діалог з українською спортивною спільнотою, МОК і міжнародними партнерами, щоб мати об'єктивну оцінку ситуації та виважену позицію. Про офіційну позицію, ухвалені рішення та наші дії щодо цього питання НОК України повідомить на своїх офіційних вебресурсах", – йдеться в повідомленні НОК.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з країн-агресорок виступають у нейтральному статусі.

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