НОК України обговорить можливість бойкоту Олімпіади-2024, якщо до неї допустять росіян і білорусів

Спортсменам країн-агресорок можуть знову дозволити виступати на міжнародних змаганнях.

Національний олімпійський комітет (НОК) України розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк.

Причиною стало ймовірне ймовірне повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародну арену до завершення війни, яку РФ веде проти України. НОК обговорить питання бойкоту Олімпіади 3 лютого під час позачергової генасамблеї.

"3 лютого буде проведено позачергову Генеральну асамблею НОК України щодо можливого бойкоту Олімпійських ігор у Парижі 2024 року у разі дозволу російським та білоруським спортсменам повернутися на міжнародні спортивні арени до припинення агресії Росії проти України. Вочевидь все йде до того, що їх повернуть... тож ця подія буде мати серйозні наслідки", – зазначив Беленюк, опублікувавши скриншот листа НОК.

Нагадаємо, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив про готовність розглянути питання повернення спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань за умови, що вони виступатимуть в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Після цього міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024, якщо до змагань допустять росіян і білорусів.

27 січня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розкритикував очільника МОК через його заяву про можливість повернення спортсменів країн-агресорок на міжнародну арену.

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