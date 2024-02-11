Нокаут у другому раунді: непереможний український боксер успішно захистив чемпіонський титул

Даніель Лапін здобув свою дев'яту перемогу на професійному рингу.
Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін переміг чорногорця Альміра Скрієлі, захистивши титул чемпіона світу за версією IBO Continental.
Поєдинок за участю 26-річного українця відбувся в суботу, 10 лютого, в Мадриді (Іспанія).
34-річний Скрієлі побував у нокдауні вже в першому раунді, але зумів продовжити бій. У другому раунді український боксер ще двічі відправив свого суперника на канвас, після чого рефері вирішив зупинити побиття та присудити Лапіну дострокову перемогу.
Таким чином, Даніель залишається непереможеним на професійному рівні. У його послужному списку 9 перемог (3 – нокаутом) у 9 поєдинках.
Для Скрієлі ця поразка стала дев'ятою у професійному боксі. Також у його активі 19 перемог (9 – нокаутом).
Зазначимо, що до цього Лапін востаннє виходив у ринг наприкінці серпня 2023 року. Тоді він у шостому раунді достроково переміг німця Аро Шварца і здобув титул IBO Continental у напівважкій вазі.
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