Нокаут у другому раунді: непереможний український боксер успішно захистив чемпіонський титул

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін переміг чорногорця Альміра Скрієлі, захистивши титул чемпіона світу за версією IBO Continental.

Поєдинок за участю 26-річного українця відбувся в суботу, 10 лютого, в Мадриді (Іспанія).

34-річний Скрієлі побував у нокдауні вже в першому раунді, але зумів продовжити бій. У другому раунді український боксер ще двічі відправив свого суперника на канвас, після чого рефері вирішив зупинити побиття та присудити Лапіну дострокову перемогу.

Таким чином, Даніель залишається непереможеним на професійному рівні. У його послужному списку 9 перемог (3 – нокаутом) у 9 поєдинках.

Для Скрієлі ця поразка стала дев'ятою у професійному боксі. Також у його активі 19 перемог (9 – нокаутом).

Зазначимо, що до цього Лапін востаннє виходив у ринг наприкінці серпня 2023 року. Тоді він у шостому раунді достроково переміг німця Аро Шварца і здобув титул IBO Continental у напівважкій вазі.

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