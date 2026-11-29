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Нокаут у другому раунді: Кабаєл вперше захистив титул, від якого відмовився Усик
Агіт Кабаєл здобув дострокову перемогу над Нельсоном Гісою, захистивши пояс WBC у надважкій вазі.
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл успішно захистив титул у поєдинку проти албанця Нельсона Гіси.
Бій відбувся 28 листопада у німецькому Дюссельдорфі. 34-річний Кабаєл переміг 42-річного албанського претендента технічним нокаутом вже в другому раунді — кут Гіси викинув білий рушник, оскільки той травмував руку.
Зазначимо, що для німецького боксера це був перший захист пояса WBC після отримання статусу офіційного чемпіона у червні 2026 року.
Кабаєлу титул дістався після того, як від нього відмовився українець Олександр Усик. Раніше Агіт володів поясом тимчасового чемпіона, а після рішення Усика був автоматично підвищений керівництвом WBC.
Огляд бою
Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. Тепер у його активі 28 перемог (20 — нокаутом) у 28 поєдинках.
Гіса зазнав своєї першої поразки у професійному боксі. До цього албанець виграв усі свої 25 поєдинків (23 — нокаутом).
Раніше повідомлялося, що український надважковаговик зазнав першої поразки у кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.