Нокаут у першому раунді: непереможний українець знищив суперника в андеркарді бою Усик – Ф'юрі (відео)

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін здобув яскраву перемогу над португальцем Октавіу Пудівітром в андеркарді бою між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

26-річний українець нокаутував 34-річного португальця вже в першому раунді.

На кону в цьому поєдинку стояв вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі

Відео нокауту в бою Лапін – Пудівітр

Даніель залишається непереможеним на професійному рингу. У його послужному списку тепер 10 перемог (4 – нокаутом) у 10 поєдинках.

Для Пудівітра це друга поразка у професійній кар'єрі. Також на рахунку португальського боксера 9 перемог (4 – нокаутом).

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі. Орієнтовний час початку поєдинку – не раніше 00:30 неділі, 19 травня, за київським часом.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

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