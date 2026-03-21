Нокаут у першому раунді: олімпійський чемпіон Хижняк переможно дебютував на профіринзі

Олександр Хижняк / © Associated Press

Реклама

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 з боксу Олександр Хижняк здобув перемогу в своєму дебютному поєдинку на професійному ринзі.

30-річний "Полтавський танк" у першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона.

Хижняк двічі відправив суперника в нокдаун, вдруге — менш як за 15 секунд до кінця першого раунду. Після другого нокдауну колумбієць не підвівся.

Реклама

Поєдинок відбувся у готельному комплексі Equides Club (село Лісники під Києвом) у межах вечора боксу, організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk 17 Promotions.

Зазначимо, що Хижняк є дворазовим олімпійським призером: він здобув "срібло" на Іграх-2020 у Токіо та "золото" на Іграх-2024 в Парижі.

Для Барона це 14-та поразка у професійному боксі. Також у послужному списку колумбійця 8 перемог (6 — нокаутом) та одна нічия.

