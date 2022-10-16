Нокаут у першому раунді: Вайлдер брутально "вирубив" суперника та кинув виклик Усику (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер здобув яскраву перемогу над фінським боксером Робертом Геленіусом на арені Barclays Center у Брукліні (Нью-Йорк, США).

"Бронзовий бомбардувальник" зумів ефектно нокаутувати суперника вже в першому раунді.

Наприкінці стартової 3-хвилинки Геленіус сміливо пішов атакувати Вайлдера біля канатів, але сам пропустив контрвипад від американця. Деонтей потужно влучив правою точно в щелепу, після чого фін моментально впав на канвас і вже не міг піднятися. Реферу одразу ж зупинив поєдинок.

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) October 16, 2022

Після видовищної перемоги Вайлдер викликав на бій чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

"Це був чудовий бій. Хто буде наступним? Були чутки щодо Усика, але я не бачу його тут. Більшість часу бійці кажуть, що хочуть битися зі мною, але коли я показую себе і видаю такі нокаути, вони повертають за ріг.

Я готовий битися з ким завгодно. Енді Руїс або Усик - давайте влаштуємо це. Деонтей Вайлдер повернувся, до надважкого дивізіону повернувся ажіотаж. Надважкої ваги немає без Деонтея Вайлдера, і це факт", - цитує американця видання Mirror.

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Ця перемога стала для 36-річного Вайлдера 43-ю на професійному рингу (42 - нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та дві поразки (усі - в поєдинках з Тайсоном Ф'юрі).

38-річний Геленіус програв вчетверте у своїй кар'єрі. В його активі 31 перемога (20 - нокаутом).

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