ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

"Нокаутую та осоромлю": Джейк Пол дав зухвалий прогноз на бій з Джошуа

Блогер вірить, що зможе здобути дострокову перемогу над ексчемпіоном.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Джейк Пол

Джейк Пол / © Associated Press

Популярний відеоблогер Джейк Пол поділився очікуваннями від прийдешнього поєдинку з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Американець зухвало заявив, що нокаутує британського боксера.

"Ви хотіли, щоб я бився з більшим суперником? Як щодо вдвічі більшого? Буквально, він удвічі більший за Джервонту. Його зріст 198 см, вага 118 кг, розмах рук 208 см. Він дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі, олімпійський золотий медаліст. Ей Джей – майстер нокаутів, чиї бої буквально завершувалися за секунди. Він бився з легендами: Кличком, Усиком, Руїсом, Нганну. Я не брешу, я трохи наляканий.

Це найбільший бій у моїй кар'єрі. Я йду до лігва лева. Я роблю те, чого ніхто інший ніколи не робив. Я, Джейк Пол, нокаутую, виграю та осоромлю Ентоні Джошуа. Найбільший бій 2025 року. США проти Великої Британії. У нього є пояси, габарити, історія, але у мене є яйця", – заявив Пол на своєму YouTube-каналі.

Бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі, транслюватиме його стримінговий сервіс Netflix. Це буде офіційний поєдинок у надважкі вазі, а не виставковий.

У листопаді Пол повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie