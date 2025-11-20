"Нокаутую та осоромлю": Джейк Пол дав зухвалий прогноз на бій з Джошуа

Джейк Пол / © Associated Press

Популярний відеоблогер Джейк Пол поділився очікуваннями від прийдешнього поєдинку з колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Американець зухвало заявив, що нокаутує британського боксера.

"Ви хотіли, щоб я бився з більшим суперником? Як щодо вдвічі більшого? Буквально, він удвічі більший за Джервонту. Його зріст 198 см, вага 118 кг, розмах рук 208 см. Він дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі, олімпійський золотий медаліст. Ей Джей – майстер нокаутів, чиї бої буквально завершувалися за секунди. Він бився з легендами: Кличком, Усиком, Руїсом, Нганну. Я не брешу, я трохи наляканий.

Це найбільший бій у моїй кар'єрі. Я йду до лігва лева. Я роблю те, чого ніхто інший ніколи не робив. Я, Джейк Пол, нокаутую, виграю та осоромлю Ентоні Джошуа. Найбільший бій 2025 року. США проти Великої Британії. У нього є пояси, габарити, історія, але у мене є яйця", – заявив Пол на своєму YouTube-каналі.

Бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі, транслюватиме його стримінговий сервіс Netflix. Це буде офіційний поєдинок у надважкі вазі, а не виставковий.

У листопаді Пол повинен був битися з чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, але виставковий поєдинок зірвався через обвинувачення на адресу Девіса в домашньому насильстві.

36-річний Джошуа повернеться на ринг вперше від вересня минулого року, коли він нокаутом програв Даніелю Дюбуа.

28-річний Пол у своєму останньому бою в червні цього року одноголосним рішенням суддів здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Перед цим блогер у листопаді минулого року здобув перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик прийняв виклик Джейка Пола на бій за правилами ММА.