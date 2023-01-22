Нокаутував колишнього чемпіона: український боєць здобув дебютну перемогу в UFC (відео)

Український боєць напівважкої вагової категорії Ігор Потєря переміг бразильця Маурісіу Руа на турнірі UFC 283, який відбувся в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

26-річний українець нокаутував колишнього чемпіона UFC вже в першому раунді.

Фото: Associated Press

За хвилину до кінця першого раунду Потєря похитнув 41-річного бразильця правим боковим, після чого добив свого суперника біля сітки. Рефері зупинив бій та зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

An unceremonious end for Shogun, but a strong showing from @IhorPotieriaUFC to secure the first round finish #UFC283 pic.twitter.com/mGwkWqoJTS — UFC (@ufc) January 22, 2023

"Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ. Україно ріднесенька, я тебе люблю. Сподіваюся, що ця перемога дасть щось моїй країні. Як я казав, ми – ніяк не супергерої. Супергерої – це ті, хто захищає мою країну, наші непереможні воїни. Для мене це вагома перемога, цей бій визначав узагалі, чи я залишуся в UFC", – сказав Потєря на пресконференції.

Для Потєрі це перша перемога в UFC. Це був його другий бій в елітному промоушені. Дебютував українець влітку 2022 року поразкою від румуна Ніколае Негумеряну.

За професійну кар'єру в змішаних єдиноборствах Потєря здобув 19 перемог і зазнав трьох поразок.

Для Руа це третя поспіль поразка. Поєдинок проти українця став для нього останнім у кар'єрі.

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