Нокаутував суперника ліктем в голову: міністр спорту Мальдів отримав рекордне вилучення в матчі за збірну (відео)

Він провів у грі всього хвилину.

Досить неординарний випадок стався у товариському матчі між Мальдівами та Сейшельськими островами.

На другій доданій до основного часу хвилині на поле в складі Мальдів вийшов Державний міністр у справах молоді, спорту та громадського життя - Алі Ашад. Утім, його перебування в грі було недовгим.

Уся річ в тому, що вже на першій хвилині після своєї появи Ашад отримав вилучення. Головний арбітр зустрічі показав йому пряму червону картку через навмисний удар ліктем в голову суперника.

Цікаво, що цим видаленням 35-річний Ашад встановив рекорд Південної Азії – він став найшвидшим в історії.

Прессекретар Верховного суду Мальдів Амін Файсал розкритикував Алі.

"Це не футбол! Ашад Алі, це ганьба!" - написав Файсал у Twitter, прикріпивши епізод порушення.

This is not football! This is not just football! @ashadh_ali u are a disgrace! pic.twitter.com/daOzHqN6pH — Ameen Faisal (@Ameenfaisall) November 16, 2021

Алі був призначений міністром у 2018 році. Він не став завершувати кар'єру та продовжив виступ за клуб "Іглз" та національну команду. У складі збірної Мальдів він взяв участь у 53 матчах, у яких забив три м'ячі.