Нокаутував жінку в стриптиз-клубі: ексчемпіона світу з боксу засудили до двох років ув'язнення

Нокаутував жінку в стриптиз-клубі: ексчемпіона світу з боксу засудили до двох років ув'язнення

Колишній володар титулу IBF у легкій вазі отримав два роки в'язниці умовно.

Колишній чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі американець Роберт Істер визнаний винним у нападі на жінку та покараний двома роками ув'язнення умовно.

Про це повідомляє boxingscene.com.

Інцидент стався в серпні цього року в стриптиз-клубі Bucks Rack City. За даними поліції, Істер вдарив 28-річну жінку в обличчя, внаслідок чого вона знепритомніла. Жертва заявила до поліції, що Істер плюнув на неї, перш ніж її вдарити.

30-річному боксеру було висунуто звинувачення у нападі та свідомій спробі заподіяти фізичну шкоду. Окрім двох років в'язниці умовно, спортсмену також заборонили контактувати з жертвою та зобов'язали пройти програму з управління гнівом.

Істер володів титулом IBF від 2016-го до 2018 року. Цікаво, що завоював чемпіонський пояс він у поєдинку з ганцем Річардом Коммі, який стане наступним суперником українця Василя Ломаченка .

. Роберт програв титул IBF співвітчизнику Майкі Гарсії у липні 2018 року. В останньому бою в лютому цього року Істер одноголосним рішенням суддів переміг ще одного американця Раяна Мартіна.

Усього в послужному списку Істера 23 перемоги, одна поразка та одна нічия на профірингу.

Читайте також:

Кривдник Ломаченка зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив усі чемпіонські пояси (відео)

Джошуа заявив, що лише одна умова може змусити його відмовитись від реваншу з Усиком

У Мережі з'явилося фантастичне промо до бою Ломаченко - Коммі