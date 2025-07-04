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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Нокаутуй його": Ф'юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком

Британець підтримав свого співвітчизника.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про прийдешній бій між чинним чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Британець підтримав свого співвітчизника і дав йому пораду спробувати нокаутувати українця ударом по корпусу.

"Нокаутуй його, тому що... Але я б так не сказав, тому що це бій в Англії і це його шоу. Так що просто зроби все, що можеш. Ось і все. Все, що можеш.

Раніше Дюбуа зробив йому боляче, коли ударом у корпус збив його з ніг. Так що, можливо, він зможе знову пробити тим же ударом у корпус", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Boxing King Media.

Додамо, що раніше Ф'юрі зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф'юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO.

В активі 27-річного Дюбуа 22 перемоги (21 – нокаутом) у 24 поєдинках. Британець на прізвисько "Динаміт" має у своєму пасиві дві поразки – від Джо Джойса 2020 року та від Усика 2023-го. В останньому поєдинку він у вересні 2024-го нокаутував свого співвітчизника Ентоні Джошуа, захистивши пояс IBF.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Також ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш.

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