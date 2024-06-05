Нокдаун у кожному раунді: непереможний український надважковаговик знищив американця (відео)

Владислав Сіренко здобув свою другу перемогу після повернення в ринг.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко здобув дострокову перемогу над американцем Кейтом Барром у поєдинку, який відбувся в ніч проти 5 червня у Нешвіллі (США).

Бій тривав чотири раунди, у кожному з яких 29-річний українець відправляв суперника в нокдаун.

Після останнього падіння Барра у четвертому раунді рефері зупинив бій та зафіксував перемогу Сіренка технічним нокаутом.

Зазначимо, що для Сіренка це був другий поєдинок після тривалої перерви. У попередньому бою він на початку квітня цього року нокаутував американця Деона Ронні Гейла, вийшовши в ринг уперше від грудня 2021 року.

Пауза у боксерській кар'єрі Владислава була спричинена кількома травмами та процесом відновлення. Через це зокрема 2022 року зірвався його бій проти поляка Маріуша Ваха.

Тепер у послужному списку Сіренка 21 перемога (18 – нокаутом) у 21 поєдинку на профірингу.

Для Барра поразка від українця стала 16-ю в кар'єрі. Також у його послужному списку 21 перемога (8 – нокаутом) та одна нічия.

Читайте також:

Ексчемпіон світу Вайлдер брутальним нокаутом програв 41-річному китайцю (відео)

Дюбуа достроково переміг Хрговича та завоював тимчасовий титул IBF у надважкій вазі (відео)

Стала відома дата реваншу між Усиком і Ф'юрі: коли відбудеться супербій