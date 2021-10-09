"Нормальне обличчя, ні, так буде завжди": Петраков сказав менше 50 слів на пресконференції перед матчем з фінами

Відбулося вже дуже лаконічно та, як наслідок, швидко.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков провів досить коротку пресконференцію з журналістами перед поєдинком 7-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.

Так, керманич "синьо-жовтих", відповідав на питання преси досить коротко. У підсумку, Петраков сказав менше 50 слів. До вашої уваги відповіді тренера на цій пресконференції.

На вас немає обличчя. Щось трапилося або ви так налаштовані серйозно?

- Нормальне обличчя.

Є якісь додаткові кадрові втрати?

- Ні.

Присутнє у Вас відчуття, що потрібно обов'язково виграти?

- Так, є таке відчуття.

Збірна України в останніх матчах пропускала на останніх хвилинах. Чи вдалося встановити причину і як це не повторити в найближчих матчах.

- Постараємося не повторювати цих помилок.

Чи відчуває команда тиск? Це найбільший іспит для вас в кар'єрі?

- Тиску вже немає. Іспит дуже серйозний.

Як добре ви знаєте збірну Фінляндії. Як добре підготувалися до матчу?

- Добре знаю. Багато матчів подивився. Всіх знаю. Завтра побачите.

Ви вперше настільки лаконічні. Вас або замінили, або ви образилися на пресу?

- Так буде завжди.

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Додамо, що Петракову також поставили запитання про конфлікт з Русланом Малиновським, але на нього не дав відповісти пресаташе збірної Олександр Гливинський, посилаючись, що гравця зараз немає в команді - і про нього не будуть говорити.

Поєдинок Фінляндія - Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня, на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі. Початок матчу - о 19:00 за київським часом. На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові.

. Цей матч відбудеться у Львові. Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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