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Норвегія — Англія: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2026
Норвежці та англійці розіграють третю путівку до півфіналу Мундіалю.
У ніч проти неділі, 12 липня, збірні Норвегії та Англії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.
Поєдинок відбудеться на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США). Гра розпочнеться о 00:00 за київським часом.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Норвегія — Англія.
На поточному Мундіалі норвежці фінішували другими у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4). В 1/16 фіналу команда Ерлінга Голанда обіграла Кот-д'Івуар (2:1), а в 1/8 фіналу перемогла Бразилію (2:1).
Англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу родоначальники футболу завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), а в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2).
Прогноз букмекерів на матч Норвегія — Англія
Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу "Трьох левів" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия — 3,60. Виграш норвежців — 4,20.
На вихід англійців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,43. Прохід Норвегії до наступної стадії — 2,65.
Переможець пари Норвегія — Англія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Аргентина — Швейцарія.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
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