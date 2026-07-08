Норвегія — Англія: букмекери зробили прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Ерлінг Голанд / © Associated Press

Реклама

У ніч проти неділі, 12 липня, збірні Норвегії та Англії позмагаються в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США). Гра розпочнеться о 00:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Норвегія — Англія.

Реклама

На поточному Мундіалі норвежці фінішували другими у квартеті I, розбивши Ірак (4:1), здолавши Сенегал (3:2) та зазнавши розгромної поразки від Франції (1:4). В 1/16 фіналу команда Ерлінга Голанда обіграла Кот-д'Івуар (2:1), а в 1/8 фіналу перемогла Бразилію (2:1).

Англійці посіли перше місце у групі L, обігравши Хорватію (4:2), зігравши внічию з Ганою (0:0) та здолавши Панаму (2:0). В 1/16 фіналу родоначальники футболу завдяки камбеку перемогли ДР Конго (2:1), а в 1/8 фіналу здолали Мексику (3:2).

Прогноз букмекерів на матч Норвегія — Англія

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Англії. На перемогу "Трьох левів" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия — 3,60. Виграш норвежців — 4,20.

На вихід англійців до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,43. Прохід Норвегії до наступної стадії — 2,65.

Реклама

Переможець пари Норвегія — Англія в 1/2 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Аргентина — Швейцарія.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після шаленої перемоги Аргентини над Єгиптом на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Єгипту жорстко розніс суддів і ФІФА після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.

Реклама

Новини партнерів