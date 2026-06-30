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Норвегія обіграла Кот-д'Івуар і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Переможний м'яч наприкінці другого тайму забив Ерлінг Голанд.
Збірна Норвегії обіграла команду Кот-д'Івуару в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 1:2.
Норвежці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 39-й хвилині Антоніо Нуса отримав передачу від Мартіна Едегора до лівого флангу штрафного майданчика й закрутив м'яч у дальню "дев'ятку".
У другому таймі івуарійці відігралися — на 74-й хвилині Амад Діалло отримав м'яч від Ніколя Пепе до правого флангу штрафного майданчика, обійшов кількох суперників і точно пробив у дальній кут.
На 86-й хвилині Норвегія вирвала перемогу — Ерлінг Голанд у порожні ворота замкнув простріл Патріка Берга з правого флангу штрафного майданчика.
В 1/8 фіналу норвежці зіграють з Бразилією, яка в 1/16 фіналу здобула вольову перемогу над Японією (2:1).
Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.