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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
842
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Норвегія обіграла Кот-д'Івуар і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Переможний м'яч наприкінці другого тайму забив Ерлінг Голанд.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кот-д'Івуар — Норвегія

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

Збірна Норвегії обіграла команду Кот-д'Івуару в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на арені "AT&T Stadium" в американському Арлінгтоні завершився з рахунком 1:2.

Норвежці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 39-й хвилині Антоніо Нуса отримав передачу від Мартіна Едегора до лівого флангу штрафного майданчика й закрутив м'яч у дальню "дев'ятку".

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

У другому таймі івуарійці відігралися — на 74-й хвилині Амад Діалло отримав м'яч від Ніколя Пепе до правого флангу штрафного майданчика, обійшов кількох суперників і точно пробив у дальній кут.

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

На 86-й хвилині Норвегія вирвала перемогу — Ерлінг Голанд у порожні ворота замкнув простріл Патріка Берга з правого флангу штрафного майданчика.

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Норвегія / © Associated Press

В 1/8 фіналу норвежці зіграють з Бразилією, яка в 1/16 фіналу здобула вольову перемогу над ​​Японією (2:1).

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
842
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