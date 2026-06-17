Норвегія з дублем Голанда розбила Ірак у першому матчі на ЧС за 28 років

Ірак — Норвегія / © Associated Press

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Збірна Норвегії розгромила команду Іраку в матчі першого туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 1:4 .

Норвежці відкрили рахунок на 29-й хвилині зустрічі — зірковий форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд на дальній стійці замкнув простріл захисника "Вулвергемптона" Давіда Вольфе з лівого флангу.

Ірак — Норвегія / © Associated Press

Ірак — Норвегія / © Associated Press

На 39-й хвилині Ірак відігрався — нападник "Аль-Карми" Айман Хуссейн забив ударом головою після подачі з лівого флангу від півзахисника "Краковії" Аміра Аль-Аммарі.

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Ірак — Норвегія / © Associated Press

Ірак — Норвегія / © Associated Press

Однак уже на 43-й хвилині норвежці знову вийшли вперед — Голанд обікрав воротаря суперника і оформив дубль.

Ірак — Норвегія / © Associated Press

Ірак — Норвегія / © Associated Press

У другому таймі Норвегія збільшила свою перевагу в рахунку — на 76-й хвилині захисник "Дженоа" Лео Естігор виграв другий поверх і забив головою після навісу з кутового від хавбека лондонського "Арсенала" Мартіна Едегора.

Ірак — Норвегія / © Associated Press

У компенсований час, на 90+6-й хвилині, Норвегія забила вчетверта і встановила остаточний рахунок гри — Хуссейн оформив автогол.

Для норвежців це був перший матч на чемпіонатах світу за 28 років — до цього вони востаннє грали на ЧС ще 1998 року. Нинішній Мундіаль є для команди четвертим в історії (1938, 1994, 1998, 2026).

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Ірак вдруге в історії грає на ЧС. Уперше команда брала участь у Мундіалі ще 1986 року.

В іншому матчі стартового туру групи I збірна Франції здолала Сенегал — 3:1.

У другому турі Норвегія 23 червня зіграє із Сенегалом, а Ірак 22 червня протистоятиме Франції.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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