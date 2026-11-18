Ерлінг Голанд / © Associated Press

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Збірна Норвегії стала останнім чвертьфіналістом Ліги націй-2026/27.

У матчі заключного, шостого туру групового етапу норвежці на виїзді здолали Данію з рахунком 3:2.

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Для виходу до плейоф норвежцям, які перед матчем на три очки відставали від данців у боротьбі за друге місце в квартеті, потрібна була лише перемога.

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Господарі поля успішно розпочали зустріч — Расмус Гойлунд і П'єр-Еміль Гейб'єрг забили на 11-й та 14-й хвилинах відповідно.

Однак Норвегія зуміла оформити суперкамбек. Спочатку Ерлінг Голанд скоротив відставання на 37-й хвилині. На 83-й хвилині Мартін Едегор зрівняв рахунок у поєдинку. А вже в компенсований час, на 90+6-й хвилині, норвежці вирвали перемогу — Голанд оформив дубль, реалізувавши пенальті.

Таким чином, норвежці (9 очок) з другого місця групи пробилися до 1/4 фіналу Ліги націй. Данці (9 балів) фінішували на третій позиції та вибули з боротьби за трофей.

У паралельному матчі цього квартету збірна Португалії в гостях здобула перемогу над Уельсом — 3:2.

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Португалія (15 очок) посіла перше місце у групі й зіграє у чвертьфіналі Ліги націй. Уельс (3 пункти) замкнув турнірну таблицю.

Раніше повідомлялося, що збірна України з рекордом перемогла Грузію та зберегла місце у дивізіоні B Ліги націй.

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