Норвегія з дублем Голанда здолала Сенегал та вийшла до плейоф ЧС-2026

Норвегія — Сенегал / © Associated Press

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Збірна Норвегії обіграла команду Сенегалу в матчі другого туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "MetLife Stadium" в американському місті Іст-Резерфорд завершився з рахунком 3:2 .

Норвежці відкрили рахунок наприкінці першого тайму — гол забив Маркус Педерсен.

Норвегія — Сенегал / © Associated Press

На старті другого тайму Норвегія збільшила свою перевагу — на 48-й хвилині відзначився Ерлінг Голанд, якому асистував Мартін Едегор.

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Норвегія — Сенегал / © Associated Press

На 53-й хвилині Ісмаїла Сарр скоротив відставання сенегальців, скориставшись передачею від Садіо Мане.

Норвегія — Сенегал / © Associated Press

Але вже на 58-й хвилині Голанд оформив дубль з передачі Патріка Берга, відновивши перевагу норвезької команди у два м'ячі.

Норвегія — Сенегал / © Associated Press

Для зіркового форварда "Манчестер Сіті" це третій та четвертий голи на ЧС-2026. У першому турі Голанд також оформив дубль, двічі забивши у ворота Іраку.

Наразі Ерлінг ділить друге місце в списку найкращих голеадорів нинішнього Мундіалю з французом Кіліаном Мбаппе. Очолює бомбардирські перегони аргентинець Ліонель Мессі (5 м'ячів), який також став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

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Наприкінці поєдинку, на 90+3-й хвилині, Сарр оформив дубль, але це не допомогло збірній Сенегалу уникнути поразки.

Норвегія — Сенегал / © Associated Press

У стартовому турі цієї групи Норвегія розбила Ірак (4:1), а Сенегал програв Франції (1:3).

В іншому поєдинку 2-го туру квартету I збірна Франції з дублем Мбаппе розгромила команду Іраку (3:0).

Після другого туру Норвегія та Франція (по 6 очок) забезпечили собі вихід до плейоф. Сенегал та Ірак поки що залишаються без залікових балів.

У заключному третьому турі Норвегія зіграє з Францією, а Сенегал позмагається з Іраком. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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