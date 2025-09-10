Норвегія з пента-триком Голанда пошматувала Молдову в кваліфікації на ЧС-2026

Ерлінг Голанд / © Associated Press

Збірна Норвегії вдома влаштувала феєричне побиття команді Молдови в матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Уллевол" в Осло завершився з рахунком 11:1 на користь господарів.

Одразу п'ять голів у складі норвежців забив форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд.

Покер оформив півзахисник "Рейнджерс" Тело Осгор. По одному м'ячу забили Фелікс Мюре і Мартін Едегор.

Гості відповіли лише одним взяттям воріт – автогол у пасиві захисника норвежців Лео Естігора.

Огляд матчу Норвегія – Молдова

Турнірна таблиця групи I: Норвегія (15 очок, 5 матчів), Італія (9, 4), Ізраїль (9, 5), Естонія (3, 5), Молдова (0, 5).

У наступних матчах відбору на ЧС-2026 норвежці 11 жовтня приймуть Ізраїль, а Молдова 14 жовтня на виїзді позмагається з Естонією.

Переможець квартету отримає пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плейоф.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.