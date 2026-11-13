Норвегія заборонила в'їзд російським і білоруським спортсменам для участі у змаганнях

Прапор Норвегії / © Associated Press

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Уряд Норвегії заборонив в'їзд до країни російським і білоруським спортсменам для участі у змаганнях.

Про це повідомляє видання Reuters.

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В уряді Норвегії пояснили, що в країні вже діють суворі правила видачі віз громадянам Росії та Білорусі, проте нинішня ситуація вимагає додаткових заходів.

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"У Норвегії вже діє обмежувальна візова політика щодо громадян Росії та Білорусі, але зараз ми ще більше посилюємо критерії щодо того, кому дозволено приїжджати сюди", — зазначила міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Астрі Аас-Хансен.

Зазначається, що імміграційні органи та поліція отримають вказівку відмовляти у в'їзді або депортувати з країни професійних атлетів з країни-окупантки та її союзника, а також їхній супровід, якщо метою поїздки є участь у спортивних заходах.

Також наголошується на неможливості відокремлення професійного спорту РФ і Білорусі від державних структур та збройної агресії.

"Елітний спорт Росії має тісні зв'язки з російською владою та державними структурами. Тому уряд вважає, що участь Росії в міжнародних спортивних змаганнях не можна розглядати окремо від агресивної війни Росії проти України, яка триває. Білорусь підтримувала та сприяла військовим діям Росії", — йдеться в офіційній заяві норвезького уряду.

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Раніше повідомлялося, що Фінляндія обмежила в'їзд для російських спортсменів на територію країни.

Також ми розповідали, що Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею.

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