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Норвезький футболіст розірвав контракт із російським клубом через атаку дронів на Москву

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Норвезький футболіст розірвав контракт із російським клубом через атаку дронів на Москву

Матіас Норманн / Фото: Associated Press

Матіаса Норманна очікуватиме суд проти клубів з держави-терористки.

Норвезький півзахисник Матіас Норманн розірвав контракт з московським "Динамо" через атаку безпілотників на столицю Росії, яка відбулася в ніч проти 1 серпня

Про це пише норвезьке видання Nettavisen.

Від початку 2019 року Норманн виступав у чемпіонаті Росії за "Ростов". У сезоні-2021/22 норвежець на правах оренди грав в англійському "Норвічі". Після завершення оренди, що сталося після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, він повернувся до країни-терористки.

Влітку 2022 року хавбека орендувало московське "Динамо". Цього літа юристи Норманна направили листи російським клубам, де повідомили, що гравець вирішив розірвати контракт через "посилене відчуття страху", пов'язане з війною РФ проти України.

Норвезьке видання повідомляє, що причиною рішення Матіаса залишити Росію стала атака дронів на Москву, яка відбулася поруч з місцем проживання футболіста.

Своєю чергою, "Ростов" і "Динамо", яким досі належать права на Норманна, заявили, що планують подати проти нього судовий позов. Контракт гравця з російським клубом був розрахований до 2025 року.

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Дата публікації
Перегляди
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