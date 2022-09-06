Норвезький футболіст втратив місце в складі національної команди через повернення до російського клубу

Головний тренер збірної Норвегії з футболу Столе Сольбаккен відмовився викликати гравця Матіаса Норманна до лав національної команди, бо той вирішив повернутися до чемпіонату країни-окупантки.

Зазначимо, що цей 26-річний футболіст останнім часом грав на правах оренди в англійському "Норвічі", а його контракт належав російському "Ростову". Найближчим часом норвежець повинен перебратися до московського "Динамо", за який раніше виступав український ексфутболіст "Шахтаря" Іван Ордець.

Ось як Сольбаккен прокоментував своє рішення.

"Це був не дуже складний вибір. Я зателефонував йому, коли почув про це в суботу, і поінформував його про те, які, найімовірніше, будуть наслідки, якщо він підпише контракт. Він зробив це. Я повідомив його, перш ніж федерація розіслала виклики. Поки ситуація така, як є. У цьому немає часової перспективи", - цитує слова Сольбаккена Федерація футболу Норвегії.

Цікаво, що президентка футбольної асоціації Норвегії Лізе Клавенесс також погоджується з рішенням головного тренера.

"Взагалі-то це не функція асоціації – говорити про вибір клубу гравцями збірної, але ми зараз у надзвичайній ситуації. Увесь норвезький і європейський футбол згоден чинити спільний тиск на Росію як на сторону, яка воює, і також дуже активно використовувала владні позиції в спорті.

Всі російські команди відсторонені від міжнародних спортивних змагань. Сольбаккен і я погоджуємося, що Норманн не може представляти Норвегію, коли він тепер буде грати за новий російський клуб", - зазначила Клавенесс.

Додамо, що раніше ФІФА дозволила всім легіонерам із чемпіонатів України та Росії призупиняти контракти до літа 2023 року. При цьому клуби та збірні з РФ були усунені від усіх міжнародних турнірів через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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