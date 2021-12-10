Норвезький гросмейстер достроково декласував росіянина та захистив шахову корону

Магнус Карлсен укотре став чемпіоном світу з шахів.

Норвежець Магнус Карлсен переміг росіянина Яна Непомнящего в одинадцятій партії та достроково захистив звання чемпіона світу з шахів 2021 року.

У черговій партії, яка відбулася 10 грудня, норвезький гросмейстер обіграв свого суперника з Росії чорними фігурами.

Таким чином, загальний рахунок у дуелі Карлсена та Непомнящего став 7,5:3,5 на користь норвежця, що гарантувало йому шахову корону.

Фінальне протистояння світової шахової першості розпочалося 24 листопада в Дубаї. Згідно з регламентом, володар шахової корони визначається за підсумками 14 партій.

Карлсен - багаторазовий чемпіон світу і незмінний володар шахової корони від 2013 року, коли він обіграв індійського гросмейстера Вішванатана Ананда. Потім норвежець успішно захистив титул у матчі проти того ж Ананда, а також проти росіянина Сергія Карякіна та американця Фабіано Каруани.

Для Непомнящего це був перший в кар'єрі фінальний поєдинок за звання чемпіона світу.

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