Норвезький локомотив: зірковий футболіст "Боруссії" встановив неймовірний рекорд у Бундеслізі

Його результативність продовжує дивувати.

Зірка дортмундської " Боруссії " Ерлінг Голанд встановив неймовірний рекорд у Бундеслізі.

Про це повідомляє Opta Franz.

21-річний норвежець оформив дубль у матчі 16-го туру Чемпіонату Німеччини проти "Гройтер Фюрт" (3:0). На 33 хвилині нападник вдало реалізував пенальті, а на 82 хвилині без проблем замкнув навіс.

Таким чином, оформивши в цій грі дубль, Голанд забив 29-й та 30-й м'ячі за "Боруссію" в Бундеслізі за 2021 рік. Юний футболіст побив рекорд ексгравців Дортмунда Лотара Еммеріха та П'єра-Емеріка Обамеянга, які за календарний рік забивали 29 голів у чемпіонаті Німеччини.

Цього сезону на рахунку Голанда 13 м'ячів у десяти зіграних поєдинках за клуб у внутрішній першості. Він пропустив частину часу через травму і посідає третє місце у таблиці бомбардирів Бундесліги;

Наразі "Боруссія" Дортмунд посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в своєму активі 34 бали. Від "Баварії" відставання складає шість очок;

Наступний матч "джмелі" проведуть 18 грудня, коли в рамках 17-го туру Бундесліги зіграють на виїзді з берлінською "Гертою".

Раніше розповідалося про те, що Голанд встановив видатний рекорд Бундесліги.