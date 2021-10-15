Норвезький снайпер: зірка світового футболу приголомшив складним трюком на тренуванні (відео)

Ерлінг Голанд продемонстрував неймовірні дива точності.

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд показав, чому його вважають одним з найперспективніших, а відповідно і найдорожчих футболістів планети.

21-річний норвежець під час тренування відзначився оригінальним трюком, який до снаги далеко не кожному. Форвард поставив три м'ячі один на одного та по черзі влучив кожним з них у мішень, встановлену в лівому верхньому куті воріт.

Другий удар Голанда виявився настільки потужним, що мішень розлетілася на шматки, а останнім пострілом бомбардир збив останній її уламок.

Судячи з реакції норвежця, такої фантастичної точності він і сам не очікував від себе.

"Він не хибить", - підписав відповідний ролик офіційний Twitter Бундесліги.

У нинішньому сезоні Голанд провів 8 матчів у складі "джмелів", забив 11 голів і зробити три результативні передачі.

Ерлінг - другий за трансферною вартістю футболіст світу. Портал Transfermarkt оцінює норвежця в 150 мільйонів євро. Його контракт із дортмундцями закінчиться влітку 2024 року.

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