Норвезький снайпер: зірка світового футболу приголомшив складним трюком на тренуванні (відео)

Ерлінг Голанд продемонстрував неймовірні дива точності.
Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд показав, чому його вважають одним з найперспективніших, а відповідно і найдорожчих футболістів планети.
21-річний норвежець під час тренування відзначився оригінальним трюком, який до снаги далеко не кожному. Форвард поставив три м'ячі один на одного та по черзі влучив кожним з них у мішень, встановлену в лівому верхньому куті воріт.
Другий удар Голанда виявився настільки потужним, що мішень розлетілася на шматки, а останнім пострілом бомбардир збив останній її уламок.
Судячи з реакції норвежця, такої фантастичної точності він і сам не очікував від себе.
"Він не хибить", - підписав відповідний ролик офіційний Twitter Бундесліги.
He does not miss...@ErlingHaaland is ridiculous! pic.twitter.com/1xspqH6VvA— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 14, 2021
- У нинішньому сезоні Голанд провів 8 матчів у складі "джмелів", забив 11 голів і зробити три результативні передачі.
- Ерлінг - другий за трансферною вартістю футболіст світу. Портал Transfermarkt оцінює норвежця в 150 мільйонів євро. Його контракт із дортмундцями закінчиться влітку 2024 року.
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