Норвезький сором Моурінью: "Рому" сенсаційно принизили в групі "Зорі" у Лізі конференцій

Норвезький сором Моурінью: "Рому" сенсаційно принизили в групі "Зорі" у Лізі конференцій

Італійський гранд зазнав нищівної поразки від скромного "Буде-Глімта".

Італійська "Рома" розгромно поступилася норвезькому "Буде-Глімту" в поєдинку 3-го туру групової стадії Ліги конференцій. Зустріч на стадіоні "Аспміра" в місті Буде завершилася сенсаційною звитягою господарів - 6:1.

Уже до 20-ї хвилини норвезький клуб двічі шокував "вовків" - відзначилися Ботхейм і Берг. На 28-й хвилині команда Жозе Моурінью скоротила відставання зусиллями Карлеса Переса.

Однак у другому таймі на римлян чекало тотальне фіаско. Італійський гранд пропустив ще 4 голи: Ботхейм оформив хет-трик, по голу забили Сольбаккен і Пеллегріно.

В іншому матчі цієї групи луганська "Зоря" в Болгарії зустрінеться з софійським ЦСКА. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку . Початок о 22:00.

. Початок о 22:00. "Буде-Глімт" (7 очок) захопив лідертсво в групі С. "Рома" (6 балів) посідає друге місце. Далі йдуть ЦСКА Софія (1 пункт) і "Зоря" (0), у яких в запасі очна дуель.

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