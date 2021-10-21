Норвезький сором Моурінью: "Рому" сенсаційно принизили в групі "Зорі" у Лізі конференцій

Італійський гранд зазнав нищівної поразки від скромного "Буде-Глімта".
Італійська "Рома" розгромно поступилася норвезькому "Буде-Глімту" в поєдинку 3-го туру групової стадії Ліги конференцій. Зустріч на стадіоні "Аспміра" в місті Буде завершилася сенсаційною звитягою господарів - 6:1.
Уже до 20-ї хвилини норвезький клуб двічі шокував "вовків" - відзначилися Ботхейм і Берг. На 28-й хвилині команда Жозе Моурінью скоротила відставання зусиллями Карлеса Переса.
Однак у другому таймі на римлян чекало тотальне фіаско. Італійський гранд пропустив ще 4 голи: Ботхейм оформив хет-трик, по голу забили Сольбаккен і Пеллегріно.
- В іншому матчі цієї групи луганська "Зоря" в Болгарії зустрінеться з софійським ЦСКА. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Початок о 22:00.
- "Буде-Глімт" (7 очок) захопив лідертсво в групі С. "Рома" (6 балів) посідає друге місце. Далі йдуть ЦСКА Софія (1 пункт) і "Зоря" (0), у яких в запасі очна дуель.