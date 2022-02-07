Норвезкий журналіст різко висловився про російських спортсменів: вони не повинні бути на цій Олімпіаді

Норвезкий журналіст різко висловився про російських спортсменів: вони не повинні бути на цій Олімпіаді

Він згадав про допінг.

Норвезький журналіст Ян Петтер Сальтведт висловився щодо виступів російських спортсменів на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, працівник ЗМІ після перемоги росіянина Олександра Большунова в скіатлоні згадав про допінг, який масово використовують представники РФ на змаганнях. Про це Сальтведт написав на сайті NRK, передає "Чемпіонат".

"Олександр Большунов виграє стільки золотих медалей, скільки зможе. Єдина проблема — його та інших російських спортсменів не має бути на цій Олімпіаді.

Большунов був настільки чудовий, що міг собі дозволити почати святкувати і плескати вже на останньому кілометрі. Усміхнений росіянин за традицією всіх, хто перемагає, з таким відривом фінішував, розмахуючи прапором. Але то був не російський триколор — це прапор ОКР.

Росія все ще не може бути собою на Олімпійських іграх. Але організатори, росіяни та МОК працюють у тісному контакті, щоб змінити рамки дозволеного. Цей маленький театр – пародія на вердикт.

Два роки повного виключення країни, жодного використання російського прапора — ось, що сприйняли б як справжнє покарання для Росії. В іншому випадку вердикт жодного значення не має. Але цього МОК і досягає. Вони хочуть, щоб найбільша країна світу та їхні спонсори брали участь у змаганнях.

На пресконференції Большунова запитали про допінг, це викликало в нього обурення. Але такі питання будуть ставити і далі. Так само і Тереза Йохауг не зможе позбутися ярлика допінгістки навіть після першого особистого олімпійського золота", - підсумував журналіст.

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