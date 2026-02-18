Норвезький лижник оновив рекорд за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах

Йоганнес Клебо / © Associated Press

Норвезький лижник Йоганнес Клебо оновив історичний рекорд за кількістю виграних золотих медалей на зимових Олімпіадах.

У середу, 18 лютого, 29-річний норвежець у парі з Ейнаром Хедегратом здобув перемогу в командному спринті на Олімпійських іграх-2026.

Срібні нагороди здобув американський дует, а бронзовими призерами стали італійці.

Для Клебо це п'яте “золото” на Іграх-2026, а загалом десята золота медаль на Олімпіадах.

Він є одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах. По 8 олімпійських нагород найвищого ґатунку мають Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнар Бйорндален (біатлон) та Бйорн Делі (лижні перегони).

Зазначимо, що Україну в командному спринті представляли Дмитро Драгун та Олександр Лісогор, які не пройшли до фіналу, посівши у кваліфікації 23-тє місце.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі “синьо-жовті” залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув “золото” у Пхенчхані-2018 і “срібло” — в Пекіні-2022.