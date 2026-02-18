- Дата публікації
Проспорт
- Проспорт
Норвезький лижник оновив рекорд за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах
Йоганнес Клебо став десятиразовим олімпійським чемпіоном.
Норвезький лижник Йоганнес Клебо оновив історичний рекорд за кількістю виграних золотих медалей на зимових Олімпіадах.
У середу, 18 лютого, 29-річний норвежець у парі з Ейнаром Хедегратом здобув перемогу в командному спринті на Олімпійських іграх-2026.
Срібні нагороди здобув американський дует, а бронзовими призерами стали італійці.
Для Клебо це п'яте “золото” на Іграх-2026, а загалом десята золота медаль на Олімпіадах.
Він є одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах. По 8 олімпійських нагород найвищого ґатунку мають Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнар Бйорндален (біатлон) та Бйорн Делі (лижні перегони).
Зазначимо, що Україну в командному спринті представляли Дмитро Драгун та Олександр Лісогор, які не пройшли до фіналу, посівши у кваліфікації 23-тє місце.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Наразі “синьо-жовті” залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув “золото” у Пхенчхані-2018 і “срібло” — в Пекіні-2022.