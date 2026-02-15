ТСН у соціальних мережах

Норвезький лижник став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор

Йоганнес Клебо став одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Олімпіадах.

Максим Приходько
Йоганнес Клебо

Йоганнес Клебо / © Associated Press

Норвезький лижник Йоганнес Клебо став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор.

У неділю, 15 лютого, він у складі норвезької збірної виграв чоловічу естафету 4x7,5 км на Олімпіаді-2026. "Срібло" здобула Франція, а "бронзу" виграла Італія.

Для 29-річного Клебо це дев'ята золота медаль на Олімпіадах. Він став одноосібним рекордсменом за кількістю золотих медалей на зимових Іграх.

Завдяки цій перемозі норвежець обійшов Маріт Бьорген (лижні перегони), Уле-Ейнара Бйорндалена (біатлон) та Бйорна Делі (лижні перегони), які мають по 8 золотих медалей на зимових Олімпійських іграх.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

