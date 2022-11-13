Нова перешкода для бою за звання абсолюта: IBF призначила обов'язкового претендента на титул Усика

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила хорвата Філіпа Хрговича обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс, яким володіє українець Олександр Усик.

Про це повідомляє видання Boxing Scene.

"Щойно отримав письмове розпорядження від IBF про те, що чемпіон Олександр Усик повинен зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем. Ми вже зробили запит щодо негайного проведення промоутерських торгів на цей бій. Він стане наступним суперником Усика", – заявив промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси хорватського боксера.

У послужному списку 30-річного Хрговича 15 перемог (12 – нокаутом) у 15 поєдинках на професійному рингу. В останньому своєму бою він за очками переміг китайця Чжана Чжилея в андеркарді реваншу між Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Зазначимо, що сам Усик планує провести наступний поєдинок проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, аби об'єднати всі пояси надважкої ваги і стати абсолютним чемпіоном світу. Тож, швидше за все, українець буде домовлятися з Хрговичем про те, щоб відтермінувати їхній бій.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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