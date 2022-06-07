Нова перша ракетка України з перемоги розпочала виступ на турнірі в Нідерландах

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вдало розпочала виступ на турнірі WTA 250 у Нідерландах.
Калініна, яка вчора стала першою ракеткою України, у першому колі змагань перемогла австралійку Олівію Гадекі, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію - 6:3, 4:6, 6:4.
Тенісистки провели на корті 2 години та 7 хвилин. За цей час українка двічі подала навиліт, допустила сім подвійних помилок та реалізувала сім з дванадцяти брейкпойнтів.
За місце у чвертьфіналі турніру Калініна буде боротися з росіянкою Катериною Александровою, яка на старті переграла українку Даяну Ястремську.
Калініна також виступить у парному розряді турніру, де у тандемі із швейцаркою Беліндою Бенчич у першому колі зустрінуться з японками Ері Хозумі та Макото Ніномією.
Нагадаємо, що перша ракетка світу Іга Свьонтек здолала у фіналі американку Корі Гауфф і стала чемпіонкою Roland Garros-2022.
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