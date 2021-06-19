Нова травма на Євро-2020: гравець збірної Угорщини не зміг продовжити матч із Францією через удар у голову

ЗМІ писали про тепловий удар.

Капітан збірної Угорщини Адам Салаї не зміг дограти матч другого туру групи F Євро-2020 з командою Франції через травму.

У середині першого тайму 33-річному форвардові стало погано, після чого він присів на газон. Йому одразу ж було надано медичну допомогу. На 26-й хвилині нападника було замінено.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Адам отримав тепловий удар. Однак пізніше Угорська федерація футболу у Twitter повідомила, що футболіст вдарився головою в ігровому моменті. Найближчим часом він пройде медичне обстеження.

Матч між збірними Угорщини та Франції завершився внічию з рахунком 1:1.

з рахунком 1:1. Франція набрала 4 очки і вийшла в лідери групи. Португалія (3 бали і матч у запасі) - друга, Угорщина (1) - третя, Німеччина (0 і матч у запасі) - четверта.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань отримав одразу шість переломів у матчі з командою Росії.

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