Нова травма на Євро-2020: гравець збірної Угорщини не зміг продовжити матч із Францією через удар у голову

ЗМІ писали про тепловий удар.
Капітан збірної Угорщини Адам Салаї не зміг дограти матч другого туру групи F Євро-2020 з командою Франції через травму.
У середині першого тайму 33-річному форвардові стало погано, після чого він присів на газон. Йому одразу ж було надано медичну допомогу. На 26-й хвилині нападника було замінено.
У ЗМІ з'явилася інформація, що Адам отримав тепловий удар. Однак пізніше Угорська федерація футболу у Twitter повідомила, що футболіст вдарився головою в ігровому моменті. Найближчим часом він пройде медичне обстеження.
Szalai Ádám ütést kapott a fejére, amelytől megszédült, ezért kényszerült a lecserélésére Marco Rossi. Az ilyenkor szokásos egészégügyi vizsgálatok elvégzését követően várhatóak további részletek. #csakegyutt #magyarok #HUNFRA #HONFRA # EURO2020— MLSZ (@MLSZhivatalos) June 19, 2021
- Матч між збірними Угорщини та Франції завершився внічию з рахунком 1:1.
- Франція набрала 4 очки і вийшла в лідери групи. Португалія (3 бали і матч у запасі) - друга, Угорщина (1) - третя, Німеччина (0 і матч у запасі) - четверта.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, захисник збірної Бельгії Тімоті Кастань отримав одразу шість переломів у матчі з командою Росії.