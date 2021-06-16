Нова важка травма і скасований гол: збірна Росії насилу обіграла Фінляндію в матчі Євро-2020

Команда із РФ здобула першу перемогу на турнірі.

Збірна Росії обіграла команду Фінляндії в матчі 2-го туру групи B на Євро-2020. Поєдинок на стадіоні "Санкт-Петербург" завершився з рахунком 1:0.

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Фінській команді вдалося забити вже на 5-й хвилині, проте гол Йоеля Пог'янпало було скасовано через зафіксований у нього офсайд.

У середині першого тайму трапився черговий неприємний епізод на цьому Чемпіонаті Європи. Після невдалого падіння захисник росіян Маріо Фернандес сильно вдарився головою. З поля його забирали на ношах.

Associated Press

Єдиний же гол у грі було забито у компенсований до першого тайму час. Олексій Міранчук блиснув індивідуальною майстерністю у карному майданчику суперника, влучивши класним ударом у дальній кут воріт Лукаса Градецьки.

Після перерви Далер Кузяєв міг закріпити перевагу команди РФ, але з його непростим ударом впорався воротар фінської збірної.

Associated Press

Ближче до кінця зустрічі росіяни почали грати на утримання і досягли успіху в цьому - явних моментів, щоб відігратися, суперник біля їхніх воріт так і не створив.

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Лідирує у групі Бельгія (3 очки, матч у запасі), Росія (3) - друга, Фінляндія (3) - третя, Данія (0, матч у запасі) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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