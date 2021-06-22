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Нова важка травма на Євро-2020: зірка збірної Франції вилетів на чотири місяці

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Нова важка травма на Євро-2020: зірка збірної Франції вилетів на чотири місяці

Associated Press

Турнір для футболіста завершився передчасно.

Вінгер збірної Франції Усман Дембеле в матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020 з командою Угорщини отримав важку травму.

24-річний футболіст з'явився на полі у зустрічі на заміну на 57-й хвилині. Однак вже через півгодини він був змушений завершити гру через травму.

Обстеження показало в Усмана пошкодження правого коліна. Після нарад зі своїм клубом "Барселоною" француз ухвалив рішення про те, щоб йому була зроблена операція. Через травму гравець пропустить близько чотирьох місяців, пише L'Equipe.

  • Матч між збірними Угорщини та Франції завершився внічию з рахунком 1:1.
  • Франція набрала 4 очки і вийшла в лідери групи. Німеччина (3 бали) - друга, Португалія (3) - третя, Угорщина (1) - четверта.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у тій же грі травму отримав капітан збірної Угорщини Адам Салаї.