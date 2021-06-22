Нова важка травма на Євро-2020: зірка збірної Франції вилетів на чотири місяці

Турнір для футболіста завершився передчасно.

Вінгер збірної Франції Усман Дембеле в матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020 з командою Угорщини отримав важку травму.

24-річний футболіст з'явився на полі у зустрічі на заміну на 57-й хвилині. Однак вже через півгодини він був змушений завершити гру через травму.

Обстеження показало в Усмана пошкодження правого коліна. Після нарад зі своїм клубом "Барселоною" француз ухвалив рішення про те, щоб йому була зроблена операція. Через травму гравець пропустить близько чотирьох місяців, пише L'Equipe.

Матч між збірними Угорщини та Франції завершився внічию з рахунком 1:1.

з рахунком 1:1. Франція набрала 4 очки і вийшла в лідери групи. Німеччина (3 бали) - друга, Португалія (3) - третя, Угорщина (1) - четверта.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у тій же грі травму отримав капітан збірної Угорщини Адам Салаї.

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