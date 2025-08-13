Нова вершина: Дюплантіс утринадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)

Арман Дюплантіс / © Associated Press

Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс утринадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

Сталося це під час золотого етапу Континентального туру в угорському Будапешті. 25-річний Дюплантіс підкорив планку на висоті 6,29 метра.

Арман на один сантиметр побив попередній світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,28 метра), який сам же встановив у червні цього року на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.

Відео рекордного стрибка Дюплантіса

Дюплантіс утринадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в цій дисципліні від лютого 2020 року.

Етап Континентального туру. Будапешт. Стрибки з жердиною (чоловіки)

1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,29 м (світовий рекорд)

2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,02 м

3. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,82 м

Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023 та 2024 років.

Раніше повідомлялося, що 12-річний український стрибун з жердиною побив віковий рекорд Дюплантіса.