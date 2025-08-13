- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова вершина: Дюплантіс утринадцяте оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)
Арман установив новий світовий рекорд на етапі Континентального туру в Будапешті.
Шведський легкоатлет Арман Дюплантіс утринадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною.
Сталося це під час золотого етапу Континентального туру в угорському Будапешті. 25-річний Дюплантіс підкорив планку на висоті 6,29 метра.
Арман на один сантиметр побив попередній світовий рекорд у стрибках з жердиною (6,28 метра), який сам же встановив у червні цього року на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі.
Відео рекордного стрибка Дюплантіса
Дюплантіс утринадцяте в кар'єрі оновив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він залишається незмінним володарем світового рекорду в цій дисципліні від лютого 2020 року.
Етап Континентального туру. Будапешт. Стрибки з жердиною (чоловіки)
1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,29 м (світовий рекорд)
2. Еммануїл Караліс (Греція) – 6,02 м
3. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,82 м
Дюплантіс – олімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, багаторазовий чемпіон світу та Європи, переможець фіналів Діамантової ліги 2021, 2022, 2023 та 2024 років.
Раніше повідомлялося, що 12-річний український стрибун з жердиною побив віковий рекорд Дюплантіса.