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Нова Зеландія – Україна: букмекери назвали фаворита контрольного матчу
"Синьо-жовті" спробують реабілітуватися за поразку від канадців у другому поєдинку турніру Canadian Shield.
У вівторок, 10 червня, збірна України з футболу проведе матч з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.
Поєдинок відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Зустріч розпочнеться о 23:50 за київським часом.
Для "синьо-жовтих" це буде останній з двох матчів у межах Canadian Shield-2025. У першому поєдинку команда Сергія Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).
Ставки букмекерів на матч Нова Зеландія – Україна
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу підопічних Реброва можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 4,10. Виграш новозеландців – 4,20.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна.
Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.