Нова зірка українського біатлону відібралася до масстарту на чемпіонаті світу-2024

Христина Дмитренко демонструє успішні виступи на дебютній для себе планетарній першості.

Українка Христина Дмитренко кваліфікувалася до жіночого масстарту на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року, який триває в чеському Нове-Мєсто.

Згідно з регламентом, до масстарту потрапяють 30 учасниць: призерки ЧС-2024, топ-15 загального заліку Кубка світу, а решта біатлоністок відбираються за кількістю набраних очок на поточній планетарній першості.

Дмитренко у спринті посіла 12-те місце, у персьюті – 26-те, а в індивідуальній гонці стала восьмою. Таким чином, за три гонки вона набрала 78 очків в особистому заліку та пробилася до масстарту за рейтингом на ЧС-2024.

Христина буде єдиною представницею України в масстарті. Претендували на участь у масстарті й три інші українки – Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. Однак Джима та Меркушина не набрали необхідної кількості очок в індивідуальній гонці, а Петренко пропустила цей старт.

Зазначимо, що для 24-річної Дмитренко це дебютний в кар'єрі чемпіонат світу. Цього року вона завоювала "бронзу" в спринті на чемпіонаті Європи з біатлону, який відбувався у словацькому Брезно-Осрблі.

Жіночий масстарт на ЧС-2024 з біатлону заплановано на неділю, 18 лютого. Початок – о 15:15 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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