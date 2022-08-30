Новачок АПЛ звільнив головного тренера після ганебної поразки від "Ліверпуля"

В останньому турі АПЛ "Борнмут" зазнав розгромної поразки від "Ліверпуля". Через це керівництво клубу вирішило попрощатися з головним тренером команди.

Керівництво англійського "Борнмута" звільнило головного тренера команди Скотта Паркера після розгромної поразки команди "Ліверпулю" (9:0).

Про це повідомляється на офіційному сайті "Борнмута".

"Борнмут" подякував Паркеру за роботу і вже розпочав пошуки нового наставника. Він очолював "Борнмут" від літа 2021 року. Під його керівництвом клуб за підсумками минулого сезону повернувся до АПЛ.

Зазначимо, що це перша відставка тренера АПЛ цього сезону.

До поєдинку 5-го туру АПЛ проти "Вулвергемптона" команду готуватиме Гарі О'Ніл, який призначений виконувачем обов'язків головного тренера. Матч відбудеться у середу, 31 серпня. Початок - 21:30.

Після чотирьох турів "Борнмут" з 3 очками перебуває на 17 місці турнірної таблиці АПЛ. Його кривдник "Ліверпуль" посідає 8 місце (5 очок).

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