Новачок "Динамо" після скандалу з проросійськими репостами віддав усю першу зарплату ЗСУ

Владіслав Бленуце / © ФК Динамо Київ

Румунський форвард "Динамо" Владіслав Бленуце, який вляпався у гучний скандал через репости проросійських публікацій у себе в соцмережах, віддав усю свою першу зарплату в київському клубі на ЗСУ.

Про це розповів його одноклубник Крістіан Біловар в інтерв'ю у новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка.

"Спочатку, коли він прийшов – це було під час перерви на збірні, – він приїхав, і коли почали виходити всі ці новини про його тікток, якщо не помиляюся, і тікток його дружини, всі спочатку до нього так ставилися, тому що він не дав відповідь стосовно своєї позиції.

І коли він уже дав відповідь стосовно своєї позиції – що він підтримує Україну, підтримує наших військових, свою першу заробітну плату всю він відправив ЗСУ – після цього всього це якось стало все… Але так, він сам ухвалив таке рішення і відправив усю свою першу заробітну плату на ЗСУ", – сказав Біловар.

Нагадаємо, після переходу до "Динамо" у Бленуцe знайшли зашкварні репости у TikTok, зокрема роликів за участю російського пропагандиста Володимира Соловйова та іншого пропагандистського контенту.

Також у соцмережах дружини 23-річного румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

Пізніше "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо скандалу навколо новачка клубу, наголосивши, що Бленуцe "підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки".

Водночас сам гравець записав відеозвернення до українців українською мовою.

Також Бленуцe дав інтерв'ю пресслужбі "Динамо", в якому запевнив, що усвідомив свою помилку та не підтримує російських окупантів.

Проте цього виявилося замало для ультрас київського клубу, які закидали лавку запасних команди ватою.