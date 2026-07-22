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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
2 хв

Новачок "Динамо" розповів, чому вирішив перейти з ПСЖ до київського клубу

П'єр Мунгенге зізнався, що мотивувало його продовжити кар'єру в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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П'єр Мунгенге

П'єр Мунгенге / © ФК Динамо Київ

Французький форвард київського "Динамо" П'єр Мунгенге, який у червні перейшов з ПСЖ, розповів про причини свого трансферу.

"Головним аргументом на користь переходу стала довіра з боку керівництва "Динамо" та тренерського штабу. А ще я врахував той фактор, що цього сезону "Динамо" відзначатиме століття з дня заснування клубу. Роль у цьому проєкті здалася мені просто чудовою.

Це ідеальний момент, щоб швидко прогресувати, а для киян — виграти якомога більше титулів. Для цього є все: молодий головний тренер, який мені імпонує. Мені цікаве його бачення гри та те, як він планує використовувати мене на футбольному полі", — сказав Мунгенге в інтерв'ю пресслужбі "біло-синіх".

Зазначимо, що контракт 18-річного французького нападника з "Динамо" розрахований на три роки.

Мунгенге народився у французькому місті Еврі-Куркуронн 3 січня 2008 року. Розпочав свій футбольний шлях в академії ФК "Еврі", звідки згодом перебрався до "Вільжуїфа". 2021 року приєднався до структури ПСЖ.

За час перебування в академії ПСЖ виступав в юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні-2025/26 зарекомендував себе як беззаперечно найкращий гравець ПСЖ U-19, ставши найкращим бомбардиром команди в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції.

У складі парижан здобув золоті медалі юнацького чемпіонату Франції. Загалом минулого сезону зіграв за ПСЖ U-19 33 поєдинки, в яких забив 21 м'яч та віддав 12 результативних передач.

Окрім того, встиг дебютувати за першу команду ПСЖ — це сталося в матчі 32-го туру Ліги 1 проти "Лор'яна". 

Видатна результативність Мунгенге та його наполегливість на футбольному полі привернули увагу тренерського штабу збірної Франції U-19, який почав залучати його до команди.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання футболіста збірної України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
227
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