Новачок "Динамо" розповів, чому вирішив перейти з ПСЖ до київського клубу

П'єр Мунгенге / © ФК Динамо Київ

Реклама

Французький форвард київського "Динамо" П'єр Мунгенге, який у червні перейшов з ПСЖ, розповів про причини свого трансферу.

"Головним аргументом на користь переходу стала довіра з боку керівництва "Динамо" та тренерського штабу. А ще я врахував той фактор, що цього сезону "Динамо" відзначатиме століття з дня заснування клубу. Роль у цьому проєкті здалася мені просто чудовою.

Це ідеальний момент, щоб швидко прогресувати, а для киян — виграти якомога більше титулів. Для цього є все: молодий головний тренер, який мені імпонує. Мені цікаве його бачення гри та те, як він планує використовувати мене на футбольному полі", — сказав Мунгенге в інтерв'ю пресслужбі "біло-синіх".

Реклама

Зазначимо, що контракт 18-річного французького нападника з "Динамо" розрахований на три роки.

Мунгенге народився у французькому місті Еврі-Куркуронн 3 січня 2008 року. Розпочав свій футбольний шлях в академії ФК "Еврі", звідки згодом перебрався до "Вільжуїфа". 2021 року приєднався до структури ПСЖ.

За час перебування в академії ПСЖ виступав в юнацьких командах різних вікових категорій. У сезоні-2025/26 зарекомендував себе як беззаперечно найкращий гравець ПСЖ U-19, ставши найкращим бомбардиром команди в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції.

У складі парижан здобув золоті медалі юнацького чемпіонату Франції. Загалом минулого сезону зіграв за ПСЖ U-19 33 поєдинки, в яких забив 21 м'яч та віддав 12 результативних передач.

Реклама

Окрім того, встиг дебютувати за першу команду ПСЖ — це сталося в матчі 32-го туру Ліги 1 проти "Лор'яна".

Видатна результативність Мунгенге та його наполегливість на футбольному полі привернули увагу тренерського штабу збірної Франції U-19, який почав залучати його до команди.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання футболіста збірної України.

Новини партнерів