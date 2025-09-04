Новачок "Динамо" вляпався у скандал через проросійський контент у соцмережах: Суркіс жорстко відреагував

Ігор Суркіс / © ФК Динамо Київ

Румунський новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуцe потрапив у гучний скандал через проросійський контент у власних соцмережах.

Як повідомляє Tribuna.com, блогер і військовий кореспондент Богдан Мірошников помітив у 23-річного форварда зашкварні репости у TikTok: промови пропагандиста держави-агресорки Володимира Соловйова та виступу із саундтреком російського серіалу "Бригада".

Також у соцмережах дружини румунського футболіста було виявлено фото з ностальгією за СРСР і вирізки з промов президента РФ Володимира Путіна.

Після того, як українські фанати почали писати негативні коментарі на адресу Бленуце, він просто закрив свій акаунт.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вже відреагував на цей скандал, поставивши під сумнів мабутнє Бленуце в київському клубі.

"Давайте ми поки почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав до України. Вже потім будемо робити якісь висновки.

Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною – він буде грати в "Динамо" Київ. Якщо ні – він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення", – сказав Суркіс у коментарі виданню "Чемпіон".

Зазначимо, що Бленуце підписав з "Динамо" контракт до літа 2030 року.

За місце у стартовому складі київського клубу Бленуце конкуруватиме з іншими двома нападниками – Едуардо Герреро та Матвієм Пономаренком. Основний форвард "біло-синіх" Владислав Ванат 1 вересня офіційно перейшов до іспанської "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".